Domenica la 35ª rassegna dei canti de "Lu Sand’Andonie" a San Salvo

La palestra di via Verdi ospiterà domenica prossima 27 gennaio la 35ᵃ rassegna dei canti de Lu Sand’Andonie organizzata dal Comune di San Salvo.

“La figura di Sant’Antonio Abate, simbolo della lotta contro il male e protettore degli animali, ci chiama ancora una volta a partecipare a un evento popolare molto sentito dalla comunità – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – per una manifestazione che da 35 anni si rinnova con la forza delle associazioni cittadine legate alla musica e alla cultura della tradizione popolare che dobbiamo mantenere viva e far conoscere in particolare ai più giovani”.

Dalle ore 17.00 inizieranno a esibirsi Gli Amici della Pasquetta, Gli Amici delle Tradizioni, il coro “San Salvo in… canto" del Centro diurno anziani “Evaristo Sparvieri”, la New Generation, il coro degli Alpini, la lalacceria, la Scuola primaria di via Verdi (Istituto comprensivo 2) e il Coro Emozioni Antiche di Casalbordino, Fossacesia e Torino di Sangro.

La manifestazione si concluderà con l’estrazione di due ventricine tra il pubblico presente e una porchetta destinata ad uno dei gruppi partecipanti. La serata sarà presentata da Davide Pettinari.