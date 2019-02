Cappa e D’Alessandro: "Giorno della Memoria, accolta la nostra proposta"

"Esprimiamo viva soddisfazione per il programma che l’amministrazione ha inteso comunicare in vista del Giorno della Memoria, raccogliendo la nostra proposta formulata il 14 gennaio scorso". Lo affermano in un comunicato i consiglieri comunali Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa.

"Avevamo espresso il desiderio che l'Aula Vennitti vivesse un momento di grande riflessione comune, comunicando ai cittadini vastesi e non solo, che Vasto, tutta Vasto, al di là delle coloriture politiche, ha il senso della memoria, la coltiva e la rilancia, poiché i fatti brutali del passato non sono soltanto una paginetta di storia da rispolverare una volta l'anno.

La nostra proposta al presidente del Consiglio, al sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri, mirava a dare vita a un incontro in Aula, coinvolgendo anche gli studenti, per rinnovare un segno di ricordo, di presenza, di testimonianza e di impegno non su un evento, ma sull'Evento che non può ammettere defezioni. Crediamo che oggi, più di sempre, ci sia il bisogno di ribadire che anche il confronto politico più aspro mai potrà mettere in discussione ciò che siamo e ciò che siamo chiamati a essere. Siamo contenti di poterlo ribadire in Aula lunedì prossimo".