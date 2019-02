Aquilotti - Audax Palmoli si dovrà rigiocare; partita vinta a tavolino al Montazzoli

Partita da rigiocare, 50 euro di multa e 6 giornate di squalifica complessive. Sono queste le decisioni del giudice di gara sulla gara di Terza categoria tra Aquilotti e Audax Palmoli di domenica scorsa finita anzitempo perché, secondo l'arbitro, non c'erano più le condizioni per continuare dopo le proteste degli ospiti che chiedevano la sospensione momentanea del gioco per l'infortunio del proprio portiere.

Il giudice di gara ha quindi squalificato per 4 turni il capitano Ferraina e per un turno a testa Bolognese e Farina. Secondo il presidente dei palmolesi, Michael Di Renzo, la squalifica del capitano sarebbe eccessiva perché non avrebbe afferrato il braccio dell'arbitro così come scritto nel referto, "Ci faremo sentire a tutti i livelli per tutelare il nostro capitano".

Il portiere Pagano, domenica, dopo aver passato la notte in ospedale, è tornato a casa senza particolari conseguenze dopo l'infortunio.

Sempre nella giornata di oggi, il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino per 3 a 0 del Montazzoli contro il Real San Giacomo. La partita di due settimane fa si era conclusa sull'1 a 1, ma la società dell'Alto Vastese presentò ricorso per la presenza come assistente di parte degli scernesi di un non-tesserato. Grazie ai tre punti il Montazzoli sale a quota 23 con una partita da recuperare.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gissi 32*

Torrebruna 28**

Real Cupello 28

Pro Vasto 28

Vasto United 27

Aquilotti San Salvo 23**

New Robur 23

Montazzoli 23*

Furci 21*

Atletico Vasto 18*

Audax Palmoli 16*

Montalfano 12*

Real San Giacomo 6

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

** due partite in meno