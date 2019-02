Termina ’Dopo il diluvio’: "Questa mostra è destinata a lasciare un segno"

"Viene anche un po' di commozione nel pensare che queste opere di Palizzi, soprattutto Dopo il diluvio, devono lasciare Vasto per tornare nei siti dove vengono conservate". Il vicesindaco e assessore alla cultura di Vasto, Giuseppe Forte, così ha commentato l'avvio delle operazioni di disallestimento della mostra dedicata a Filippo Palizzi per il bicentenario della nascita. Inaugurata lo scorso giugno [LEGGI], la mostra curata da Lucia Arbace ha presentato 180 opere dell'artista nato a Vasto e poi trasferitosi a Napoli dove ha sprigionato tutta la sua creatività imponendosi come uno degli artisti più importanti del panorama europeo di quell'epoca.

Nelle sale di palazzo d'Avalos sono arrivati, da diversi musei, quadri che hanno raccontato il percorso di crescita di Filippo Palizzi fino ad arrivare a Dopo il diluvio, esposto nel mese di gennaio, opera imponente e che da sempre affascina chi ha l'occasione di ammirarla da vicino. "Oltre undicimila persone sono entrate in palazzo d'Avalos e hanno ammirato le opere di Filippo Palizzi, esprimendo i loro giudizi su questa rassegna d'arte che è da annoverare tra le più importanti in Italia".

Soddisfatta anche la curatrice della mostra, Lucia Arbace. "Voglio ringraziare i colleghi dei musei e le istituzioni che hanno voluto concorrere con generosi prestiti a questa mostra. È stato fatto anche un prezioso lavoro di approfondimento che è confluito nel volume realizzato. Sono certa che questa mostra è destinata a lasciare un segno. Sono venuti tanti giovani studenti, da tutto l'Abruzzo. Sono contenta perchè questo omaggio nel bicentenario della nascita a Filippo Palizzi ha contribuito a farlo apprezzare a molti abruzzesi che, probabilmente, avevano soltanto una vaga idea di quale fosse il livello raggiunto da Palizzi".