Colpaccio del Trigno Celenza nel recupero: 4 a 3 al Roccaspinalveti. Real Casale ko

Tre i recuperi giocati oggi in Prima categoria, girone B. Il risultato più eclatante è quello che registrato a Celenza sul Trigno dove i padroni di casa battono la più quotata Roccaspinalveti (valevole per la 17ª giornata) che sembra ormai il fantasma della squadra che ha insidiato i primi posti nella parte iniziale della stagione.

Una vera e propria altalena di emozioni quella vissuta sul campo celenzano. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con Loris Battista; Colaiacovo ha poi pareggiato i conti. Luca Antenucci su calcio di punizione porta avanti i locali. Un rigore trasformato da Simone Piccirilli porta al 2 a 2. Lo stesso Antenucci riporta avanti il Trigno Celenza ribadendo in rete il pallone dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Il bomber Della Penna, entrato nel secondo tempo, segna il 3 pari, ma Emanuele Antenucci al 93'st mette a segno il definitivo 4 a 3 con un calcio di punizione deviato dalla barriera.

Sono tre punti d'oro per il Trigno Celenza che sembrava inchiodato all'ultimo posto. Grazie alla seconda vittoria consecutiva, i celenzani scavalcano il Real Casale piazzandosi al terzultimo posto. Animi opposti per i biancoverdi alla seconda sconfitta consecutiva.

Per i giallorossi casalesi continua il periodo-no con la sconfitta rimediata ad Atessa contro il Mario Tano (in programma il 6 gennaio scorso, 16ª giornata). Finisce 4 a 2 per i locali con il Real in gol con Tallarino e Picciotti su calcio di rigore; gli ospiti termnano in 9 a causa delle espulsioni di Tallarino e De Cillis. L'Atessa Mario Tano si porta così in zona play off dopo un inizio non proprio brillante.

Infine, si è disputata Casalincontrada - Palombaro terminata 2 a 2.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Ortona 37

Athletic Lanciano 36

Paglieta 34

Tollese 32

Atessa Mario Tano 32

Palena 31

Pretoro 27*

Roccaspinalveti 26*

Rapino 25

Fresa 23

Scerni 22

Casalincontrada 21

S. Vito 17

Palombaro 16

Trigno Celenza 10

Real Casale 8

Atletico Francavilla 6

* una partita in meno