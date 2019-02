Furto-fotocopia al Big Market di via Madonna dell’Asilo. Fermata una persona

Terzo colpo in quattro giorni all'orario di chiusura a Vasto. Dopo il forno "Lo Sfizio" [LEGGI], verso le 18 di oggi è toccato al "Big Market" di via Madonna dell'Asilo.

Il furto è avvenuto alle 18.08 di oggi. Come si apprende sul posto, una persona è entrata con il volto coperto dopo l'uscita dell'unico cliente presente in quel momento, si è diretta verso la cassa, ha buttato a terra il registratore (nella foto di copertina) e ha preso il cassetto con i soldi per poi fuggire. Il tutto è durato una manciata di secondi e l'individuo non ha detto nulla.

La dinamica è identica a quella di ieri al panificio di via Cardone, dove però, in quegli istanti, i dipendenti si trovavano nel retrobottega.

Un giovane rumeno è stato fermato dagli agenti del commissariato di via Bachelet. In corso gli accertamenti sull'episodio di oggi e, viste le numerose coincidenze, verificare se possa trattarsi della stessa persona che ha agito anche nei giorni scorsi.

In aggiornamento