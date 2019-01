"Mattei 4.0": due giorni per mostrare alla città le competenze acquisite a scuola

Per due giorni, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto si colorerà a 360 gradi di esperimenti, invenzioni, scienza, tecnologia, realtà aumentata e virtuale, robotica educativa, coding, stampa 3D, didattica digitale, web radio e industria 4.0.

Gli studenti del “Mattei”, infatti, hanno deciso di mettersi in gioco per mostrare alla cittadinanza tutta le competenze acquisite nei vari campi della didattica, che li vede sempre più protagonisti. Attraverso coinvolgenti laboratori, dislocati all’interno di tutto l’istituto scolastico di via San Rocco e aperti a tutti, gli studenti proporranno divertenti e innovative attività, nella quali “sapere” e “fare” sono felicemente fusi tra loro.

Tutti gli interessati potranno sperimentare la realtà virtuale e aumentata, partecipare ad attività di robotica educativa, coding e didattica digitale, essere animatori di una web radio, effettuare esperimenti chimici e produrre stampe in 3D, diventando protagonisti dell’industria 4.0.

La due giorni del “Mattei” è in programma mercoledì 23 gennaio dalle 9 alle 12.30 e giovedì 24 gennaio, oltre che in mattinata, anche dalle 15 alle 18.

Festa, coinvolgimento, innovazione e divertimento sono assicurati. Parola di “Mattei”!

Paola Cerella