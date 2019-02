Vasto, furto al panificio: portata via la cassa, indaga la polizia

Non c'è pace per gli esercizi commerciali della città. Gli agenti del commissariato di via Bachelet stanno indagando sul furto compiuto ai danni dello Sfizio, il panificio di via Cardone.

Dalle informazioni in nostro possesso, pare che ignoti abbiano portato via la cassa approfittando dell'assenza del titolare.

Solo due giorni fa, un uomo aveva colpito all'agenzia di scommesse Planet Win 365 sulla circonvallazione Istoniense armato di una pistola poi rivelatasi finta; in quel caso il titolare ha reagito costringendo il malintenzionato alla fuga [LEGGI].