Danze caraibiche, Bozzelli e Dognini in finale ai Campionati italiani

Grande soddisfazione per i ballerini Davide Bozzelli e Martina Dognini, per la finale conquistata ai Campionati Italiani Assoluti 2019 di danze caraibiche nella categoria cmb./caraibica, classe unica (A2-A1-AS) 19/34 anni, tenutasi domenica a Rimini nel palasport Rds Stadium.

La gara è stata trasmessa in diretta streaming sul canale LASTTV e seguita da oltre 20.000 persone, con la possibilità di rivederla in differita. La coppia ha disputato 6 turni eliminatori, scontrandosi con 77 coppie provenienti da tutta Italia, centrando una prestigiosa finale e aggiudicandosi una borsa di studio stanziata dalla Fids e l'attestato di essere la sesta coppia più forte d'Italia. Contenti e soddisfatti del risultato ottenuto e pronti per le prossime sfide.

Prossimo appuntamento a marzo Coppa Italia.

Comunicato stampa