Scatto d’orgoglio del Trigno Celenza:vince e lascia l’ultimo posto. Scerni in risalita,male le altre

Sono lontani i fasti della prima parte di campionato per Fresa e Roccaspinalveti. Le due compagini che solo un paio di mesi fa occupavano i vertici della classifica del girone B di Prima categoria si trovano ora ben lontane dai piani alti.

Il Fresa, protagonista di due importanti campagne acquisti in estate e nella finestra invernale, oggi ha rimediato una pesante sconfitta a Casalincontrada: 4 a 0 al passivo per la squadra di mister Marcello. Seconda partita del 2019 (dopo il recupero di mercoledì) e secondo ko che lascia i biancorossi a quota 23.

Il Roccaspinalveti che aveva dilagato solo qualche giorno fa 7 a 0 contro l'ottimo Pretoro perde in trasferta a Scerni. I rossoblù di casa sono in netta ripresa. I tre punti oggi sono arrivati grazie alla rete di Ferrante al 30'pt.

Piange anche il Real Casale che perde 3 a 0 in casa contro il Rapino. A sottolineare il periodo-no c'è il rigore sbagliato da Di Biase sul passivo di 1 a 0.

Le note liete per le squadre del Vastese arrivano dal Trigno Celenza che con una grande prova superano in casa l'Atletico Francavilla: 2 a 1 con le reti celenzane di Moroianu e Di Pardo. Si tratta di tre punti importantissimi che permettono ai biancazzurri di superare proprio l'Atletico e abbandonare l'ultimo posto con una partita da recuperare.

Cambio al vertice della classifica, intanto, con l'Athletic Lanciano che capitola in casa nel derby contro l'Atessa Mario Tano e viene superato dalla Virtus Lanciano che impatta 0 a 0 col S. Vito.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Athletic Lanciano - Atessa Mario Tano 1-3

Trigno Celenza - Atletico Francavilla 2-1

Casalincontrada - Fresa 4-0

Pretoro - Palena 0-0

Paglieta - Palombaro 1-0

Real Casale - Rapino 0-3

Scerni - Roccaspinalveti 1-0

S. Vito - Virtus Ortona 0-0

Riposa Tollese Calcio

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 37

Athletic Lanciano 36

Paglieta 34

Tollese 32

Palena 31

Atessa Mario Tano 29*

Pretoro 27*

Roccaspinalveti 26*

Rapino 25

Fresa 23

Scerni 22

Casalincontrada 20*

S. Vito 17

Palombaro 15*

Real Casale 8*

Trigno Celenza 7*

Atletico Francavilla 6

* una partita in meno