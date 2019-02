La Vasto Basket è un rullo compressore: con Mosciano arriva la 14ª vittoria consecutiva

Quattordici su quattordici. Non conosce ostacoli il cammino della Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. I biancorossi hanno battuto anche l'Olimpia Mosciano, seconda in classifica, facendo così salire a 6 i punti di vantaggio sulla formazione che insegue. Al PalaBCC finisce 87-67 a favore della squadra di casa che, per tutti i quaranta minuti, ha condotto con il giusto piglio la partita.

Il match inizia con un monologo dei vastesi, avanti per 14-0, poi il Mosciano prova a rientrare e riesce a rifarsi sotto sino al -4 (16-12), prima che Luca Di Tizio torni a far muovere il tabellino per i suoi con due triple di fila (22-14) per andare a chiudere il primo parziale avanti di 10 (26-16). La squadra di casa parte bene anche nel secondo quarto, aperto dal canestro di Peluso, anche se deve fare i conti con il bonus di falli raggiunto già dopo 3 minuti. Ci vuole maggiore attenzione in difesa, evitando di commettere falli, ma il gioco della Vasto Basket sembra non risentirne perchè i ritmi continuano ad essere buoni e il vantaggio cresce. Fontanie piazza la prima di una serie di triple (35-23), poi va a segno Oluic (37-25) e, anche lui da tre, Ucci (40-29). A chiudere il parziale sono il canestro di Flocco e i liberi di Oluic per il 45-29 con cui si rientra negli spogliatoi.

Si torna in campo e subito Fontaine infila due triple (51-32) e il vantaggio dei vastesi cresce quando segnano Ciampaglia e poi, anche loro dalla lunga, Di Tizio e Ucci (62-35). Nelle rotazioni coach Gesmundo dosa l'impiego di Dipierro, in fase di ripresa, ma trova ottime risposte da tutti i suoi uomini mandati in campo. Il 68-41 con cui termina il terzo quarto chiude virtualmente la partita a favore dei biancorossi. Nell'ultimo parziale vanno in campo tutti gli uomini del roster, Fontaine porta il suo bottino a 26 punti e ci sono punti per Di Rosso e D'Annunzio che mette a canestro l'ultimo pallone della partita.

La Vasto Basket vince ancora e potrà certamente dosare le energie nelle ultime quattro partite della fase regolare. Poi ci saranno fase a orologio e playoff per conquistare il grande obiettivo della stagione.

Vasto Basket - Olimpia Mosciano 87-67 (26-16/45-29/68-41/87-67)

Vasto Basket: Fontaine 26, Flocco 4, D’Annunzio 2, Dipierro 0, Di Tizio 15, Di Rosso 4, Ucci 11, Oluic 15, Ciampaglia 6, De Guglielmo 0, Peluso 4, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Olimpia Mosciano: Ippolito 4, Assogna 3, Di Giandomenico 13, Mazzocchetti ne, Di Febo 6, Neri 16, Medori ne, Giansante ne, De Marcellis 2, Caprioni ne, De Laurentis 2, Scafido 19. Coach: Verrigni