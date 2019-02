Dos Santos fa male alla Vastese: il Francavilla vince 2 a 1

Mateus Dos Santos castiga la Vastese con una doppietta. La trasferta a Francavilla dei biancorossi finisce 2 a 1 a favore dei padroni di casa. La prima azione degna di nota è stata proprio del centravanti che si rivelerà protagonista della gara al 9'pt con una conclusione debole bloccata da Patania. Al 22'pt il Francavilla ci riprova con Mele, altra conclusione facilmente fermata dal n. 1 vastese.

Il match si sblocca tre minuti dopo quando sul cross di Samuel Di Renzo, Dos Santos controlla e si gira piazzando all'angolino.

Al 29'pt Stivaletta ha l'occasionissima per pareggiare, ma Spacca esce negando il gol al vastese. Altro brivido al 32'pt per i padroni di casa quando Shiba raccoglie una corta respinta di Spacca e tira prendendo l'esterno della rete. La pressione della Vastese si fa sentire, Di Giacomo ci prova con un bel diagonale ma il n. 1 di casa si supera e manda in angolo.

Alla ripresa delle ostilità Banegas ci prova con un tiro velenoso deviato da Iarocci in calcio d'angolo, palla che sfiora il palo. Al 50'st il Francavilla ci riprova con Bellanca, ma Patania blocca in due tempi. Un minuto dopo l'estremo difensore vastese capitola nuovamente: filtrante di Mancini per Dos Santos che un colpo sotto scavalca Patania per il 2 a 0.

Al 60'st Fiore e Kone – entrati da poco tra le fila biancorosse – sfiorano la rete. Kone crossa rasoterra e Fiore a porta libera manda fuori.

Il gol della Vastese arriva al 76'st quando Shiba fa da sponda, Capelluppo raccoglie e al volo in diagonale piazza alle spalle di Spacca.

L'ultima emozione è del 91'st quando gli ospiti rischiano il pareggio con Leonetti che colpisce la traversa direttamente da calcio di punizione.

Un'altra trasferta incolore quindi per la Vastese che resta a +3 dalla zona play out, mentre il Francavilla si porta a una sola lunghezza dalla zona play off con 34 punti.