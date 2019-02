Aquilotti - Audax sospesa tra le polemiche, portiere palmolese in ospedale. Big match al Gissi

PARTITA SOSPESA - Finisce anzitempo tra le polemiche la partita di Terza categoria tra Aquilotti San Salvo e Audax Palmoli. La gara in programma alle 18 è stata sospesa dall'arbitro che ha ritenuto non ci fossero più le condizioni per continuare. L'episodio chiave è avvenuto al 30'pt quando c'è stato un contatto tra il portiere degli ospiti, Dario Pagano e un giocatore degli Aquilotti. L'estremo difensore è rimasto a terra, infortunato, ma l'azione sarebbe proseguita con la rete del 2 a 0 dei padroni di casa (andati in vantaggio con Tracchia). I giocatori ospiti hanno protestato così nei confronti del direttore di gara ritenendo che il gioco si sarebbe dovuto fermare; l'arbitro ha poi deciso di sospendere la gara non ritenendo ci fossero più le condizioni.

Secondo il presidente dell'Audax, Michael Di Renzo "Non c'erano i presupposti per sospendere la partita. Ora temiamo che arrivino penalità nei nostri confronti, se così fosse, siamo pronti a ritirare la squadra".

Pagano, portiere dell'Audax, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per l'infortunio riportato nello scontro.

Giovedì prossimo si conosceranno le decisioni del giudice di gara.

LE ALTRE - Ieri, intanto, il Gissi ha allungato in testa alla classifica grazie alla vittoria nel big match contro il sorprendente Real Cupello. A decidere il match è stato il bomber Emanuele Suriano al 20'pt: 1 a 0. I cupellesi dalla loro parte hanno un palo colpito da Basso Colonna.

Nell'altro anticipo torna a farsi sotto la Pro Vasto che ha vinto 2 a 1 contro il Furci e riaggancia il secondo posto (a pari punti con Real Cupello e il Torrebruna). Michele Marchesani ha messo a segno una doppietta, gli ospiti hanno marcato il tabellino con un autogol di Lapenna.

Il Vasto United torna alla vittoria dopo l'avvicendamento in panchina tra De Ninis e Di Giulio. La trasferta di Torino di Sangro porta tre punti: Lupi Marini battuti grazie alle reti di Ernesto Di Martino e Giulio Di Viesti.

Ancora una prova convincente della New Robur che si aggiudica il match col Carpineto Guilmi per 4 a 0 mostrando il proprio bomber in gran spolvero. Davide Magnacca la sblocca al 35'pt, al 70'st raddoppia con un bel gol all'angolino, al 75'st segna La Fratta e all'88st arrotonda il neo acquisto Luciano Chiavaro.

Vince e convince, infine, anche l'Atletico Vasto contro il Real San Giacomo: una doppietta di Andrea Budano e le reti di Thiago Da Silva e Carmine Bevilacqua fissano il finale sul 4 a 1. Gol della bandiera del Real di Mario Ranalli.

Non si è disputata, infine, Montazzoli - Montalfano a causa della neve. La formazione dell'Alto Vastese, inoltre, è stata protagonista della disavventura di ieri sera a causa di una intossicazione da monossido di carbonio [LEGGI]. Fortunatamente, tutti i coinvolti stanno bene.

In classifica marcatori prime tre posizioni immutate: Pianese (Pro Vasto) a 12, Micle (Furci) e Griguoli (Montalfano) a 11. Notevoli le avanzate di Suriano (Gissi) a 10 e, soprattutto, Magnacca che in due partite ha raggiunto sempre le 10 reti.

Domenica prossima inizia il girone di ritorno.

LA 15ª GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Audax Palmoli sosp.

Atletico Vasto - Real San Giacomo 4-1

Lupi Marini - Vasto United 0-2

Montazzoli - Montalfano rinv.

New Robur - Carpineto Guilmi 4-0

Pro Vasto - Furci 2-1 (ieri)

Gissi - Real Cupello 1-0 (ieri)

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA

Gissi 32*

Torrebruna 28**

Real Cupello 28

Pro Vasto 28

Vasto United 27

Aquilotti San Salvo 23**

New Robur 23

Furci 21*

Montazzoli 21*

Atletico Vasto 18*

Audax Palmoli 16*

Montalfano 12*

Real San Giacomo 7

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Lupi Marini - Audax Palmoli

Montazzoli - Carpineto Guilmi

Aquilotti San Salvo - Furci

Atletico Vasto - Montalfano

Torrebruna - Real Cupello

Pro Vasto - Real San Giacomo

Gissi - Vasto United

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA MARCATORI