Auto si schianta contro guardrail, donna ferita trasportata in elicottero a Pescara

È stata trasportata in elambulanza a Pescara la donna rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto stamani in contrada Polercia.

Per cause da accertare, l'auto, una Fiat Punto, si è schiantata prime delle 10 contro guardrail sulla strada provinciale 182, che collega San Salvo e Cupello. Il sinistro si è verificato in territorio di Vasto. Al volante c'era C.B., una donna di Cupello, che ha perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo fuori strada.

Subito è scattato l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti in transito. Sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale di Vasto.

I medici hanno chiesto l'arrivo dell'eliambulanza, che è atterrata sul manto erboso dello stadio Davide Bucci di San Salvo. Lì è stata trasportata in ambulanza la paziente, poi adagiata a bordo dell'elicottero e trasferita all'ospedale Santo Spirito di Pescara. "Era cosciente", spiegano gli operatori della centrale del 118 di Chieti. Le è stato riscontrato un trauma cranico.