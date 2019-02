Tir si ribalta a Montenero: due feriti, uno è di San Salvo

È un uomo di San Salvo una delle due persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto stamani a Montenero di Bisaccia.

Per cause da accertare, un tir è uscito fuori strada e si è ribaltato in contrada Fiatalonga. L'allarme è scattato alle 8.20. Sul posto sono intervenuti il 118, i volontari della Misericordia e i carabinieri della locale Stazione.

Due i contusi: G.G., 67 anni, residente a San Salvo, e G.C., 50 anni, di Trivento. Per il secondo, si è reso necessario il trasporto all'ospedale San Timoteo di Termoli.