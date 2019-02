Rapina al Blue Bar, Tiziana Magnacca: "Chiediamo rafforzamento organico delle forze dell’ordine"

“Chiediamo urgentemente che il rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine nella mia città, già previsto, avvenga il prima possibile per poter far svolgere l’attività investigativa con maggiore forza, anche al fine di prevenire questi episodi criminosi che stanno caratterizzando il territorio del Vastese”.

Ad affermarlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che, nell’esprimere la vicinanza ai titolari del Blue Bar dove ieri sera si è consumata una rapina [LEGGI], torna a sollecitare più personale da destinare al servizio di controllo e di indagine preventiva.

“C’è la sensazione che in alcuni casi ci sia una affinità nel modo di operare da parte dei delinquenti – aggiunge il sindaco – che spinge a compiere delle riflessioni sulla univocità della strategia e che nel giro di poche settimane hanno preso di mira più attività in questo territorio”.

Il sindaco di San Salvo evidenzia il tempestivo intervento dei Carabinieri per dare immediato avvio all’attività di indagine e risalire agli autori. “Dobbiamo mettere in condizioni le forze dell’ordine, che operano a San Salvo, di avere uomini e mezzi a disposizione per contrastare anche attraverso l’attività investigativa, il compimento di reati di questo genere”.