M5S: "I 10 scrutatori che il Comune ci ha assegnato li estrarremo a sorte"

"La Commissione Elettorale ha comunicato ai nostri portavoce in Comune Marco Gallo e Dina Carinci di individuare 10 nominativi, tra quelli iscritti all’albo, per coprire parte dei circa 170 scrutatori necessari nelle sezioni elettorali di Vasto in vista delle elezioni regionali del 10 Febbraio. Il M5S Vasto rifiuta questa logica di decisione discrezionale affidata ai politici e continuerà a seguire la strada del buon senso e della massima trasparenza, procedendo all’estrazione pubblica di questi nominativi". Lo annuncia una nota dei Cinque Stelle di Vasto.

"Per questo invitiamo (come in occasione del Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016, e delle elezioni politiche del 4 marzo 2018) tutti i cittadini vastesi disoccupati o studenti iscritti all’albo degli scrutatori a presentarsi presso il nostro Infopoint in Piazza Rossetti n. 32 per registrarsi nei giorni di sabato 19 gennaio (solo la mattina dalle 10:30 alle 12:30) e domenica 20 gennaio, (mattina dalle ore 10:30 fino alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18). Finita la raccolta si procederà subito all’estrazione pubblica per definire i 10 scrutatori assegnati al nostro gruppo consiliare. In caso non si superino le 10 iscrizioni, non si procederà ad estrazione e saranno comunicati tutti i nomi raccolti.

Ulteriore requisito necessario sarà il divieto di parentela con gli esponenti del consiglio comunale e/o esponenti politici locali in carica, oltre che il divieto per chi abbia già svolto l’incarico da scrutatore nell’ultima tornata elettorale.

Come per l’ultima consultazione elettorale procederemo a registrare il tutto con una diretta sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/movimento5stellevasto/".