Lega: "Domenica Salvini a Vasto e a Lanciano. Ce lo chiedevano i cittadini"

Matteo Salvini torna in Abruzzo: domenica sarà prima a Vasto e poi a Lanciano.

Prima dell'annuncio ufficiale, sono gli aspiranti consiglieri regionali a diffondere la notizia sui social network. Sabrina Bocchino sul suo profilo Facebook: "Domenica 20 Matteo Salvini sarà a Vasto alle 16 e a Lanciano alle 18", scrive la candidata al Consiglio regionale in un post corredato da una foto che la ritrae col vice premier a Chieti in occasione del tour elettorale abruzzese del 4 e del 5 gennaio scorsi, quando il ministro dell'Interno fece tappa anche a Pescara, L'Aquila, Teramo e a Montesilvano, dove ha presentato, al Pala Dean Martin, la lista del Carroccio per le votazioni del 10 febbraio.

"Lo abbiamo fortissimamente voluto e ottenuto, poiché il Capitano dimostra da tempo di essere vicino alla terra d'Abruzzo", esulta Manuele Marcovecchio, candidato al Consiglio regionale. "Gli chiederemo impegni precisi per la sicurezza di Vasto e del Vastese". Il comizio si farà in piazza Diomede. In caso di pioggia, al Politeama Ruzzi.

A Lanciano, il leader della Lega incontrerà candidati e sostenitori in piazza Plebiscito, in caso di pioggia nel cinema Maestoso in via Bellisario.

Per il coordinatore della Lega di Vasto, Michele Lacanale, "è un evento importante, che serve a dare un segnale forte alla città. I cittadini mi chiedevano da tempo: 'Salvini quando viene a Vasto?'. Ora abbiamo accontentato i tanti che gli vogliono bene e lo seguono".

Soddisfatto anche il candidato Manuele Marcovecchio. "L'abbiamo fortissimamente voluto e ottenuto, poiché il Capitano dimostra da tempo di essere vicino alla terra d'Abruzzo. Ovviamente gli chiederemo impegni precisi per la sicurezza di Vasto e del Vastese. Anche gli ultimi episodi confermano che con la criminalità non si può abbassare la guardia. C'è una differenza, però, rispetto al passato guidato dalla sinistra. Adesso c'è Salvini e Salvini, basti guardare il tanto atteso decreto su Quota 100, le promesse le mantiene. Sarà così anche per la sicurezza. Lo aspettiamo a braccia aperte".

Entrambi i vice presidenti del Consiglio a Vasto nel fine settimana: la visita di Salvini sarà, infatti, preceduta dal comizio che Luigi Di Maio terrà sabato al Politeama Ruzzi.