Lavori alle fogne, senso unico alternato in corso Garibaldi. Chiuse due strade e piazza Caprioli

"Da lunedì 21 gennaio 2019, saranno eseguiti dalla Sasi alcuni lavori al sistema fognario. Saranno interdette al transito: Piazza Caprioli, Via Barbarotta e Via Adriatica. I residenti in possesso di autorizzazione per l’acceso alla Ztl, zona a traffico limitato, potranno raggiungere Piazza del Popolo attraverso Via Marchesani e Corso de Parma".

Lo comunica una nota del municpio di Vasto.

“Da mercoledì 23 gennaio - ha evidenziato l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - i lavori riguarderanno anche Corso Garibaldi.

L’area interdetta al traffico sarà quella compresa tra Via Mascagni e Via Madonna dell’Asilo e si protrarranno per alcuni giorni. Il transito sarà gestito a fasi, con il senso unico alternato, in relazione a quelle che saranno le esigenze della ditta che eseguirà i lavori.

Il comandante della polizia locale ha già provveduto ad emettere le relative ordinanze di divieto di transito per le aree interessate. Ci scusiamo – ha concluso Marcello - con i cittadini per il disagio”.