Prima a Palazzo d’Avalos, poi in giro per le strade: l’allegria del Sant’Antonio invade la città

Prima tappa per tutti: Palazzo d'Avalos. Poi in giro per le strade della città. Ad ogni tappa, il canto del Sant'Antonio, rigorosamente in dialetto vastese. Si è rinnovata ieri la tradizione centenaria. Quattro i gruppi che si sono dati idealmente il cambio in questo ideale percorso nella storia del folklore tipico di inizio anno, che segue la Pasquetta del 5 gennaio e precede l'appuntamento del 19 gennaio con il San Sebastiano.

Il Sant'Antonio del gruppo Il Cavaliere

Il Sant'Antonio a Palazzo d'Avalos

Il Sant'Antonio di quelli con la cappa: il gruppo del circolo socio culturale Sant'Antonio Abate

Il Sant'Antonio del gruppo Vasto com'era