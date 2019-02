Il 20 gennaio appuntamento a San Salvo marina con "Corri e cammina"

Domenica 20 gennaio l'Asd Il Valore, in collaborazione con l'Asd Atletica Solidale, ha organizzato una manifestazione non agonistica intitolata "Corri e Cammina". L'evento è aperto a tutti e non occorre alcuna iscrizione, unici requisiti richiesti sono la puntualità e la passione per lo sport in compagnia. Gli organizzatori saranno pronti ad accogliere i partecipanti presso lo stand che sarà allestito in Piazza Arafat a partire dalle ore 9.00. Alle ore 9.30 è fissata la partenza per i due gruppi, i quali si divideranno come segue.

I camminatori faranno un percorso ad anello di 7 km con partenza da Piazza Arafat, si procederà in direzione del lungomare per 3,5 km e si tornerà indietro lungo la pista ciclabile. I podisti procederanno con un allenamento collettivo di ben 15 km, suddivisi in 3 giri da 5 km cadauno. Anche per loro la partenza da Piazza Arafat, direzione lungomare fino al biotopo, poi verso la rotatoria per imboccare la pista ciclabile.

Il tratto dal biotopo alla rotonda sarà presidiato dal personale delle associazioni Asd Il Valore/Asd Atletica Solidale per consentire l'attraversamento. Nel rispetto del codice della strada i podisti/camminatori procederanno sul marciapiede tranne che per il breve tratto biotopo-rotonda, dove sarà presente il personale delle due associazioni.

L'arrivo in piazza Arafat sarà occasione per i saluti e soprattutto per testare la forma fisica in vista del campionato Corrilabruzzo 2019.



info e prenotazioni: Cinzia - 3406365979 info@asdilvalore.it

Cinzia Vizzarri

Asd Il Valore