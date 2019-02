A San Salvo gruppi di cantori in città con il tradizionale canto del Sant’Antonio

Ieri sera, per le vie del centro storico di San Salvo, gruppi di cantori hanno intonato il canto del Sant'Antonio. Come tradizione vuole, alla vigilia della festa di Sant'Antonio abate, ci riunisce nel pomeriggio e si inizia il giro tra case e attività commerciali dove viene eseguito il canto che narra le vicende del Santo protettore degli animali. Immancabili i personaggi di Sant'Antonio e del diavolo tentatore che animano la canzone. Anche ieri diversi gruppi, che nel periodo invernale ripropongono i canti della tradizione, hanno percorso le vie di San Salvo sulle note del Sant'Antonio portando gioia e raccogliendo doni che poi, come ogni festa che si rispetti, sono stati consumati insieme nella cena che ha chiuso la giornata

Tra i protagonisti della serata il gruppo Amici delle tradizioni, di cui pubblichiamo una sintesi video.