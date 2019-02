Vastese ancora sconfitta: all’Aragona passa la Sangiustese

Seconda sconfitta in quattro giorni per la Vastese che, dopo il ko di domenica in casa della Sammaurese, ha perso anche oggi pomeriggio all'Aragona contro la Sangiustese. Ai marchigiani è bastato il gol messo a segno da Cheddira nello scadere di primo tempo per conquistare i tre punti. La squadra di casa ha avuto anche l'occasione per arrivare al pareggio ma capitan Fiore si è visto respingere il calcio di rigore concesso dall'arbitro al 2' della ripresa. Nel secondo tempo la squadra di mister Montani ha spinto forte per poter conquistare almeno un punto ma il portiere avversario è stato bravo a negare il gol.

I biancorossi scivolano al 12° posto in classifica, con 5 punti di vantaggio sulla zona playout e domenica andranno a far visita al Francavilla per cercare di tornare a far punti.

Vastese - Sangiustese 0-1

(45’ pt Cheddira)

Vastese: Selva, De Meio, Di Giacomo, Capellupo, Sbardella (38’ st Iarrocci), Del Duca, Fiore (19’ st Russo), Stivaletta, Shiba Henri (13’ st Leonetti), Palumbo (30’ st Kone), Cicerello. A disposizione: Patania, Mataloni, Cesarano, Ruzzi, Conti. Allenatore: Fabio Montani.

Sangiustese: Chiodini, Shiba Cristian, Santagata, Perfetti (46’ st De Reggi), Patrizi, Moracci, Argento (45’ st Buaka), Scognamiglio, Cheddira, Cerone (38’ st Pluchino), Tizi (10’ st Pezzotti). A disposizione: Carnevali, Massaroni, Yattara, Kamara, Pluchino, Papavero. Allenatore Stefano Senigagliesi.

Arbitro: Valentina Finzi di Foligno (Spagnolo di Reggio Emilia e Regattieri di Finale Emilia)

Ammonito: Del Duca

La 22ª giornata

Campobasso - Santarcangelo 2-0

Castelfidardo - Avezzano 0-3

Isernia - Recanatese 0-0

Montegiorgio - Francavilla 1-0

Giulianova - Sammaurese 0-1

SN Notaresco - O.Agnonese 1-0

Savignanese - Jesina 1-0

Vastese - Sangiustese 0-1

Pineto - Forlì 1-2

RC Cesena - Matelica 2-1



La classifica: 50 RC Cesena; 40 Matelica; 39 SN Notaresco; 37 Sangiustese; 34 Recanetese; 33 Pineto; 32 Montegiorgio; 31 Francavilla, Sammaurese; 28 Savignanese; 27 Campobasso; 26 Vastese; 25 Giulianova; 23 Forlì, Jesina; 21 Avezzano; Santarcangelo; 19 Isernia; 17 O. Agnonese; 13 Castelfidardo.