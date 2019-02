Recuperi: il Roccaspinalveti a valanga, 7 a 0. Scerni espugna Fresagrandinaria. Vince il San Buono

PRIMA CATEGORIA - Un Roccaspinalveti scatenato si aggiudica il recupero di campionato contro il Pretoro e supera il Fresa sconfitto in casa da uno Scerni redivivo. Destini diversi per le due squadre del Vastese che solo poco tempo fa occupavano ben altre posizioni nel girone B di Prima categoria.

La formazione dell'Alto Vastese a causa della neve ha disputato il proprio recupero sul campo in sintetico di Cupello. Qui è andata in scena un'autentica festa del gol (7 a 0 il finale) con tre doppiette, quelle di Simone Piccirilli, Ikramellar Anas e Loris Della Penna; a completare lo score è Marcovicchio. Risultato mai in discussione e biancoverdi che iniziano bene il 2019 non avendo ancora disputato partite a causa del meteo.

Il destino diverso è quello del Fresa che in casa perde contro uno Scerni alla ricerca di punti-sicurezza. Finisce 3 a 2 per gli ospiti in gol con Ferrante nel primo tempo ed Erragh e Monachetti nel secondo. Per i biancorossi, anche loro alla prima partita del 2019, le reti sono state messa a segno da Ferrazzo (un ex) e Madonna.

SECONDA CATEGORIA - In Seconda (girone E) si è recuperata Tornareccio - San Buono disputata sul sintetico di Perano. I ragazzi di mister Cianciosi tornano con tre punti in tasca grazie alla doppietta di Riccardo D'Adamio: 2 a 1 il finale.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI PRIMA CATEGORIA

Athletic Lanciano 36

Virtus Ortona 36

Tollese 32

Paglieta 31

Palena 30

Pretoro 26*

Atessa Mario Tano 26*

Roccaspinalveti 26*

Fresa 23

Rapino 22

Scerni 19

Casalincontrada 17*

S. Vito 16

Palombaro 15*

Real Casale 8*

Atletico Francavilla 6

Trigno Celenza 4*

* una partita in meno

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SECONDA CATEGORIA

Dinamo Roccaspinalveti 36**

Virtus Castel Frentano 35

Perano 32*

Di Santo Dionisio 31*

Sporting Altino 30

Fossacesia 90 30*

Sansalvese 22

Atletico Roccascalegna 20*

Virtus Rocca San Giovanni 17

San Buono 17

Tornareccio 16

Carunchio 16*

Casalanguida 15

Odorisiana 10

Virtus Tufillo 10*

Draghi San Luca 10*

* una partita da recuperare