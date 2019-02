Vigili del fuoco spengono principio d’incendio su un balcone del centro

I vigili del fuoco di Vasto sono intervenuti stamani in centro per spegnere un principio d'incendio su un balcone del centro cittadino.

L'allarme è stato lanciato dai residenti alle 8.20. Il luogo in cui si era innescato il rogo, in corso Garibaldi, è stato raggiunto da una squadra del Distaccamento di via Maddonna dell'Asilo.

Evitando pericolose propagazioni, i pompieri hanno prontamente spento l'incendio, le cui cause sono in corso d'accertamento.