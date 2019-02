Passeggiata a cavallo e attività laboratoriali: il 20 gennaio open day all’Istituto Tecnico Agrario

Domenica 20 gennaio (dalle 10 alle 17), l’Istituto Tecnico Agrario di Scerni accoglierà studenti e genitori interessati a visitare locali e strutture del campus e a conoscere l’offerta formativa della scuola.

Durante la giornata sarà possibile partecipare ad attività laboratoriali di scienze, chimica e CAD, effettuare una passeggiata a cavallo, degustare olio e vino prodotti nell’azienda annessa all’istituto e pranzare presso il convitto. La segreteria rimarrà aperta per tutta la giornata per effettuare le iscrizioni online.

"In questi giorni – dichiara il prof. Gaetano Fuiano, dirigente scolastico dell’istituto agrario – i diplomandi delle scuole medie dovranno iscriversi alla scuola superiore: è importante che facciano una scelta consapevole, basata sia sulla conoscenza dell’offerta formativa sia sulle opportunità offerte dal diploma di un istituto tecnico agrario, che consente non solo il proseguimento degli studi nell’ambito di una qualsiasi facoltà universitaria, ma anche un immediato inserimento nel mondo del lavoro, sfruttando le molteplici possibilità che il territorio presenta per chi ha una formazione agraria".

Alle 17 infine, nell’aula magna dell’istituto, si terrà il convegno Coltura e cultura – Valori e valore dell’agricoltura italiana, in cui il prof. Silverio Pachioli ci racconterà botanica, storia, arte, alimentazione, coltivazione, ricerca, mondo e mercato di pomodoro, lattughe, pesco, pero, olivo e uva da tavola.