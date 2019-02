Futsal Vasto: dilaga l’under 17, sconfitte under 19 e under 15

Ripartenza dei campionati giovanili per il Futsal Vasto, impegnato in tutte le competizioni federali con le sue squadre.

Campionato under 19 | Orione Avezzano - Futsal Vasto 6-5

È un Futsal Vasto bello a metà quello sceso in campo ad Avezzano. Nella prima frazione di gioco i biancorossi giocano ad armi pari, chiudendo sul 2-2 con le reti di Lazetera e Marchesani. Nella ripresa Lazetera porta in vantaggio i suoi prima dell'aggancio e del sorpasso marsicano. Mister Giacomucci si gioca la carta del portiere di movimento che però non consente di riacciuffare la partita. Nel 6-5 finale mettono la firma anche Argentieri e Berardino.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Vasto Calcio 12-0

Goleada biancorossa nel derby con i pari età del Vasto Calcio. Una gara a senso unico che i ragazzi di mister Porfirio indirizzano già nel primo tempo chiuso 7-0. Poi, nella ripresa, il Futsal Vasto incrementa il bottino per il 12-0 finale con la tripletta di Lombardi, le doppiette di Fariello, Marino e Di Donato e le reti di Fiore, Saraceni e Grosso.

Campionato under 15 | Acquaesapone - Futsal Vasto 12-2

Trasferta difficile per i ragazzi di mister Trapani quella in casa dell'Acquaesapone. Nonostante la differenza di valori in campo la squadra biancorossa ha affrontato la partita con determinazione e la voglia di continuare nel costante percorso di crescita. Nel 12-2 finale c'è spazio per le reti di Masciulli e Cipollone bravi a bucare una retroguardia davvero ben attrezzata.