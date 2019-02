Il Real Cupello al secondo posto, gli Aquilotti espugnano Vasto. Goleade di Pro Vasto e New Robur

Due le partite rinviate nella ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, la neve condiziona la 14ª giornata di Terza categoria. Tra i vari match saltati c'è lo scontro diretto per la testa del campionato tra Torrebruna e Gissi.

Il Real Cupello aggancia temporaneamente il secondo posto. I cupellesi vincono 2 a 0 la sfida interna con i Lupi Marini grazie alle reti di Bassano e Marzocchetti.

Il 2019 inizia alla grande per la Pro Vasto che dilaga nella sfida contro l'Audax Palmoli a campi invertiti (da calendario si sarebbe dovuto giocare a Palmoli). Finisce 5 a 1 per i vastesi: tripletta di Marco Raspa, Lorenzo Napolitano e Davide D'Adamo; rete della bandiera degli ospiti di Riccioni.

Con lo stesso risultato la New Robur si impone sul Montalfano in trasferta. Da registrare in questa partita la prestazione del bomber ritrovato Davide Magnacca che segna 4 gol. Al 35'pt la sblocca di testa su assist di Sciartilli. Al 47'st segna la seconda rete. Al 55'st Cordisco accorcia per i gialloverdi su rigore. Magnacca si ripete poi al 65'st e all'85'st, in mezzo c'è (al 75'st) c'è la rete di Nicola La Fratta su assist dello stesso bomber.

Gli Aquilotti fermano il Vasto United andando a vincere in trasferta per una rete a zero. Decisivi per la squadra di mister Bolognese molto rimaneggiata Pierfrancesco De Rosa, autore del gol, e il portiere Luca Roberti autore di due prodezze. Espulso al 43'pt Amerigo Di Santo (Aquilotti).

Tra Real San Giacomo e Montazzoli finisce con un pareggio per 1 a 1 (Orunesu per i padroni di casa, Andrea Novello per gli ospiti).

LA 14ª GIORNATA

Pro Vasto - Audax Palmoli 5-1

Furci - Atletico Vasto rinv.

Montalfano - New Robur 1-5

Real Cupello - Lupi Marini 2-0

Real San Giacomo - Montazzoli 1-1

Torrebruna - Gissi (rinv.)

Vasto United - Aquilotti San Salvo 0-1

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA

Gissi 29*

Torrebruna 28**

Real Cupello 28

Pro Vasto 25

Vasto United 24

Aquilotti San Salvo 23*

Furci 21*

Montazzoli 21

New Robur 20

Audax Palmoli 16

Atletico Vasto 15*

Montalfano 12

Real San Giacomo 7

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

** due partite in meno