Il Real Casale pareggia in casa, sconfitto lo Scerni. Due le partite rinviate per neve

Due partite rinviate nel girone B (Casalincontrada - Palombaro e Trigno Celenza - Roccaspinalveti) in queta seconda giornata del 2019.

In testa al campionato il discorso sembra essere a due tra Athletic Lanciano e Virtus Ortona. I rossoneri oggi hanno impattato in casa 1 a 1 con il Palena (per i locali Di Meco su rigore). Questo rallentamento ha permesso agli ortonesi di agganciare la vetta a quota 36. La Virtus torna con tre punti dalla trasferta di Paglieta.

Pari anche per il Real Casale che in casa fa 1 a 1 con il S. Vito. Sconfitto lo Scerni tra le mura amiche: con la Tollese perde 1 a 0. Decisiva la rete di Aielli al 45' pt.

LA 17ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Palena 1-1

Casalincontrada - Palombaro rinv.

Paglieta - Virtus Ortona 0-1

Atletico Francavilla - Pretoro 2-1

Rapino - Atessa Mario Tano 0-3

Real Casale - S. Vito 1-1

Scerni - Tollese 0-1

Trigno Celenza - Roccaspinalveti rinv.

Riposa Fresa

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 36

Virtus Ortona 36

Tollese 32

Paglieta 31

Palena 30

Pretoro 26*

Atessa Mario Tano 26*

Fresa 23*

Roccaspinalveti 23**

Rapino 22

Casalincontrada 17*

Scerni 16*

S. Vito 16

Palombaro 15*

Real Casale 8*

Atletico Francavilla 6

Trigno Celenza 4*

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Atessa Mario Tano

Trigno Celenza - Atletico Francavilla

Casalincontrada - Fresa

Pretoro - Palena

Paglieta - Palombaro

Real Casale - Rapino

Scerni - Roccaspinalveti

S. Vito - Virtus Ortona

Riposa Tollese Calcio