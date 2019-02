Dopo la sosta riparte il campionato: la Vasto Basket ospita il Nuovo Basket Aquilano

Dopo la sosta natalizia riparte il campionato di serie C1 di basket che entra nel vivo della regular season poi arrivare a fase a orologio e ai decisivi playoff. Da qui riparte il cammino della Vasto Basket che, nelle prime dodici sfide della stagione, ha conosciuto solo successi. Questa sera, al palazzetto di via dei Conti Ricci, gli uomini di coach Gesmundo vorranno allungare ulteriormente questa incredibile striscia di vittorie così da tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. All'andata i biancorossi riuscirono a strappare una vittoria al cardiopalma a L'Aquila e oggi proveranno a fare altrettanto di fronte ad una formazione che ha esattamente la metà dei punti in classifica - 24 contro 12-.

Il tecnico vastese dovrà fare a meno di Andrea Marino che ha concluso la sua stagione dopo la rottura del legamento crociato ma potrà contare su tutti gli altri uomini del roster che hanno approfittato della sosta per recuperare da qualche acciacco fisio che li aveva condizionati in qualche partita. Sarà fondamentale ripartire con il piede giusto per continuare a marciare verso l'obiettivo del salto di categoria da raggiungere con la sfida incrociata alle formazioni del girone umbro-marchigiano nei playoff.

Palla a due al PalaBCC alle 18.