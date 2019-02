Olivieri e l’esclusione: "Se non mi vogliono, me ne vado. Deluso da Marsilio"

"Se non mi vogliono, il problema non esiste. Me ne vado". Quando gli arriva la telefonata di Zonalocale, Mario Olivieri non ha ancora letto le dichiarazioni di Marco Marsilio: il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo ha escluso l'Udc dalla coalizione. Motivo: il "veto politico" posto dai "partiti della coalizione di centrodestra alle candidature di "Scoccia e Olivieri". [LEGGI LA NOTIZIA]

"Se l'ha detto il presidente - sono le prime parole di Olivieri - è grave. Ora fatemi riflettere. Se questo sarà confermato, vuol dire che me ne starò a casa, perché io col centrosinistra non vado. Se non mi vogliono, il problema non esiste. Me ne vado. Se sono deluso? Voi che dite? Certo".