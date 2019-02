Il sindaco di Lentella Carlo Moro candidato per Legnini con la lista Abruzzo in Comune

Il primo cittadino di Lentella, Carlo Moro, scenderà in campo alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio nella lista Abruzzo in Comune in appoggio dell'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini candidato per il centrosinistra.

Cinquantasei anni, Moro è sindaco di Lentella dal 2006 [LEGGI], eletto la prima volta con l'Ulivo, nelle successive tornate elettorali (2011 e 2016) ha ottenuto la riconferma tra le fila del Partito Democratico. Attualmente è anche presidente della Fondazione per l’arte, l’archeologia e la cultura del Vastese.

Negli ultimi anni è stato tra i promotori delle rimostranze dei sindaci del Vastese nei confronti di Provincia e Regione per le condizioni delle strade; il suo Comune nei mesi passati, insieme a quello di Schiavi d'Abruzzo, ha raggiunto l'accordo con gli enti sovracomunali per la gestione dei fondi del masterplan – i famosi 9 milioni di euro – destinati alle disastrate provinciali del territorio.

Quella di Moro, è la prima candidatura in assoluto espressa dal piccolo comune del Medio Vastese in una tornata elettorale regionale.

Nell'entroterra si tratta del terzo sindaco a scendere in campo dopo Manuele Marcovecchio, Luca Conti di Casalanguida e Saverio Di Giacomo di Monteodorisio, tutti in appoggio al candidato presidente di centrodestra, Marco Marsilio.