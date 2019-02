Dopo la Pasquetta, ecco il Sant’Antonio: l’associazione San Paolo si apre ai canti popolari

Dopo la Pasquetta, un'altra tradizione musicale popolare: il Sant'Antonio.

Un appuntamento tipico del folklore abruzzese si rinnoverà nella sede dell'associazione San Paolo, che "mercoledì 16 gennaio 2019, alle ore 16, riunirà tutti i suoi soci, familiari e amici per accogliere il gruppo folkloristico Vasto com’era, il tutto sarà allietato dai canti popolari ed in particolare del Sant’ antonio in fratellanza ed amicizia per festeggiare il 17 gennaio, come da tradizione".

Lo annuncia una nota del direttivo del sodalizio. "Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".