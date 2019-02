"Che fine ha fatto il busto di Carlo Della Penna?"

Una missiva indirizzata al sindaco di Vasto Francesco Menna, al dirigente del Settore Servizi dello stesso Comune e al dirigente del Patrimonio per sapere “quali siano le attuali condizioni del busto in bronzo donato dai cittadini Vastesi nel 1958 al cavalier Carlo Della Penna, con giusta delibera 20 Marzo 1958, dov’è collocato e se sia visibile e meritevole di tutela dalla devastazione, dal degrado e dall’incuria in cui giace lo stabile dell’ex asilo ‘Carlo Della Penna’ e se ad oggi si sia considerato che il busto in ricordo del cavalier Carlo Della Penna come bene artistico appartiene alla storia di Vasto e ai cittadini vastesi e merita una degna collocazione”. L’ha scritta e protocollata in municipio il presidente dell’associazione di promozione sociale Vasto Libera, Carlo Centorami.



“Vista la delibera di Consiglio comunale di Vasto dell’8 marzo 1958; considerati tutti gli atti amministrativi comunali afirma dell’ex sindaco di Vasto Luciano Lapenna; visti gli interventi nel giardino e l’azione di manutenzione effettuata nell’ex asilo Della Penna autorizzati dal facente funzione sindaco Vincenzo Sputore; considerate le ispezioni più volte effettuate nei locali dell’ex asilo Della Penna da parte di dirigenti architetti e personale tecnico comunale addirittura anche esterno all’amministrazione vastese, personale più volte presente anche agli incontripubblici per le azioni in difesa della struttura in oggetto; vista tutta la documentazione richiamata ed allegata al ricorso al Tar a mia firma”, si legge nella lettera, il presidente del sodalizio chiede di sapere che fine abbia fatto il busto di Don Carlo Della Penna che venne offerto dallo stesso Comune di Vasto, e quindi dai cittadini, nel 1958 e se non sia meritevole di essere preservato ed esposto.

Comunicato stampa