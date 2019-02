Vasto Basket: infortunio ad un ginocchio, stagione finita per Andrea Marino

Brutte notizie per la Vasto Basket che perde Andrea Marino. Il giovane e talentuoso cestista biancorosso ha rimediato un infortunio ad un ginocchio durante un allenamento. Gli esami clinici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarà quindi necessario l'intervento chirurgico per risolvere il problema e poi la fase di riabilitazione che pemetteranno a Marino di rientrare in campo tra 5-6 mesi.

"Ad Andrea vanno i migliori in bocca al lupo da parte di tutta la società e dei compagni di squadra - si legge in una nota della società biancorossa. Ti aspettiamo in campo, più forte di prima".