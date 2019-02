Pericolo valanghe: chiude la Schiavi - Castiglione. La turbina libera bus dalla neve

Ore 13 - A causa del persistente pericolo valanghe è stata chiusa la strada principale tra Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il traffico viene deviato sulla Provinciale per Torrebruna in frazione Valloni.

GELO E VALANGHE - Nuova ondata di maltempo con la neve che è tornata ad imbiancare l'Alto Vastese. Da questa notte le abbondanti precipitazioni si sono aggiunte allo strato di neve gà presente dalle nevicate di inizio gennaio e non è mancato qualche disagio. Lungo la provinciale tra Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino una valanga ha invaso la sede stradale bloccando la circolazione. Il tempestivo intervento di una turbina della provincia - come riferisce il collega Francesco Bottone dell'Ecoaltomolise - ha permesso di aprire un varco e permettere la circolazione degli autobus di linea per il trasporto di lavoratori e studenti.

Con la neve di nuovo disagi lungo l'ex statale che collega Castiglione Messer Marino ad Agnone ma uomini e mezzi sono già al lavoro per ripristinare le condizioni di percorribilità.

SCUOLE CHIUSE - Vista la consistenza delle precipitazioni e la condizione delle strade alcuni sindaci hanno emanato ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Niente lezioni per oggi, 10 gennaio, a Castiglione Messer Marino, Roccaspinalveti e Montazzoli. In altri paese a quote più alte, come Palmoli e Casalanguida, scuole regolarmente aperte. In quest'ultimo Comune sospeso il servizio scuolabus ma i bambini vengono accompagnati a scuola dai mezzi comunali.

seguono aggiornamenti