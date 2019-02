Il questore: "Più agenti a Vasto. Non c’è allarme, ma le isole felici non esistono più"

Rinforzi alla polizia di Vasto e ai carabinieri di San Salvo. È quanto emerso nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ha convocato per stamani non ne capoluogo come di consueto, ma a Vasto.

Oltre al questore di Chieti, Ruggiero Borzacchiello, e ai comandanti provinciali di carabinieri e finanza, i colonnelli Florimondo Forleo e Serafino Fiore, alla seduta hanno partecipato il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, i comandanti locali delle forze dell'ordine, commissario capo Fabio Capaldo, capitano Marco Foladore (finanza) e tenente Luca D'Ambrozio, e i sindaci di Vasto e San Salvo, Francesco Menna e Tiziana Magnacca.

La sicurezza nel Vastese al centro delle riunione straordinaria, terminata attorno alle 13.

L'intervista video al questore Borzacchiello: