Ritrovato a Vasto in stato confusionale 54enne leccese scomparso da lunedì

Hanno avuto esito positivo le ricerche di E.M., 54enne di origini leccesi, che lunedì si era allontanato dalla sua abitazione in Puglia. I familiari, lunedì sera alle 23, ne avevano denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Galatone che, immediatamente, faceva scattare le operazioni di ricerca dell'uomo sposato e affetto da disturbo depressivo.

"L’uomo, che in precedenza non aveva mai dato seguito a gesti del genere, nella tarda serata di lunedì si era allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce". I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Vasto, allertati dai colleghi pugliesi, "a seguito di dedicata attività di ricerca, lo ritrovavano, poche ore dopo, nei pressi di una stazione di servizio sita lungo la SS16, all’interno del proprio veicolo, in apparente stato confusionale".

Sono subito stati contattati i familiari che hanno raggiunto il loro congiunto presso la compagnia di Vasto per riportarlo con loro a casa in Puglia.