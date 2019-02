Quando piove l’accesso al Ser.D. è proibitivo: il piazzale interno è una piscina

Una piscina. Così si presenta stamani il parcheggio del Ser.D. di Vasto.

Sono gli utenti della struttura di corso Mazzini a segnalare il problema. Accedervi diventa problematico a ogni pioggia.

Un disagio per le circa 150 persone al giorno che si recano nella sede del Servizio per le dipendenze per fruire delle numerose e utili prestazioni fornite dal personale.

Basterebbe uno strato di asfalto, o almeno un poì' di brecciolino per risolvere il problema.