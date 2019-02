Nel Pd di Vasto sarà derby Marchesani-Nicoletti: la consigliera dem candidata in una civica

Sarà derby nel Pd di Vasto alle prossime elezioni regionali. Se è ormai certa la candidatura dell'assessora alle Politiche sociali, Lina Marchesani, da ieri sera lo è anche quella della consigliera comunale Roberta Nicoletti. Diverse le liste: Marchesani nel Pd, Nicoletti in una civica.

L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, quando saranno completi gli elenchi dei candidati che sosterranno Giovanni Legnini, l'ex vice presidente del Csm che il centrosinistra ha scelto per puntare a confermarsi alla guida della Regione Abruzzo.

Ormai i tempi sono strettissimi. Tra frenetiche telefonate per confermare le adesioni, centrodestra e centrosinistra stanno chiudendo le liste degli aspiranti consiglieri regionali. È fondamentale, per le coalizioni che appoggiano Giovanni Legnini e Marco Marsilio, distribuire in modo capillare le candidature, in modo da rappresentare tutte le aree territoriali abruzzesi. La sfida, però, è a quattro: i leader di centrodestra e centrosinistra dovranno vedersela col Movimento 5 Stelle che, tramite le regionarie (le primarie online), ha scelto Sara Marcozzi per la candidatura alla presidenza della Regione e la lista degli aspiranti consiglieri, e Fabrizio Di Stefano, che da tempo ha avviato la sua corsa verso Palazzo Silone annunciando un raggruppamento civico a suo supporto.

NICOLETTI CONFERMA - Si erano susseguite già dal pomeriggio voci sempre più insistenti sulla sua discesa in campo alle regionali. Nella serata di domenica, Roberta Nicoletti conferma: "Non è ufficiale, perché non ho ancora firmato l'accettazione, ma ho dato la disponibilità a a candidarmi. È stato Legnini a telefonarmi, dicendomi di aver bisogno del mio sostegno". Il suo nome sarà inserito in una civica, probabilmente nella lista Legnini Presidente. Assicura che il derby con Lina Marchesani sarà corretto: "Non ci sarà alcuna rivalità. Tengo molto all'unità del gruppo Pd".