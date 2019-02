Incidente tra due auto e investimento nella zona industriale di San Salvo, 63enne in codice rosso

Incidente e investimento nella zona industriale di San Salvo. Un uomo di 63 anni di Vasto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Pio da Pietrelcina" dopo essere stato investito in Piana Sant'Angelo.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, l'investimento è avvenuto dopo lo scontro che ha coinvolto una Opel Corsa e una Land Rover.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18 nelle vicinanze della Tecnopak, azienda che produce bancali in legno. Il 63enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso; non sarebbe in pericolo di vita. Lievi le ferite, invece, per il giovane alla guida della Opel.

Oltre a due ambulanze, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di San Salvo che stanno ricostruendo l'accaduto.