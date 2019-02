Il 2018 un anno d’oro per Ketra con singolo più venduto e brano più trasmesso in radio

Il 2018, dal punto di vista musicale, è stato d'oro per Takagi e Ketra, i due produttori che continuano a sfornare successi uno dopo l'altro. Di premi e riconoscimenti per il vastese Fabio Clemente e il milanese Alessandro Merli ne sono arrivati tanti nel corso dei dodici mesi appena trascorsi. Oggi, però, sono uscite le classifiche ufficiali che contano i "numeri" fatti registrare dai brani nel corso dell'anno.

Per la classifica Fimi, Federazione industria musicale italiana, non ci sono dubbi: Amore e Capoeira di Takagi e Ketra - con Giusy Ferreri e Sean Kingston, è il singolo numero 1 dell'anno (digitale e streaming premium), davanti a Perfect di Ed Sheeran e Cupido di Sfera Ebbasta feat. Quavo.

Ma per i due artisti i riconoscimenti non si fermano qui. Infatti, la classifica Airplay Radio per quanto riguarda i brani italiani, vede al primo posto (quindi con il maggior numero di passaggi in radio) Non ti dico no dei Boombadash con Loredana Bertè. In questo caso la soddisfazione per Fabio Clemente è doppia perchè, oltre ad averla prodotta insieme a Takagi, ha portato la canzone al successo con i Boomdabash di cui fa parte. E, tanto per non farsi mancare niente, nella classica dei passaggi radiofonici Amore e Capoeira si piazza ai piedi del podio, al quarto posto, dietro a Una grande festa di Luca Carboni e La prima volta dei Negramaro.

Un anno che si è chiuso - ed oggi c'è stata l'ulteriore conferma - con il segno più e che apre le porte ad un 2019 in cui, c'è da star certi, che per l'artista vastese le soddisfazioni non mancheranno. Il primo appuntamento è tra un mese, sul palco dell'Ariston, per un Festival di Sanremo da vivere da protagonista con i Boomdabash.

E poi, sbirciando un po' sui social, c'è traccia di un'intensa attività in studio che lascia intuire l'arrivo di nuovi brani pronti a conquistare altri successi. Un percorso, quello del produttore e musicista vastese, che cresce costantemente e che raccoglie ogni volta sempre più consensi da parte di pubblico e addetti ai lavori.