Neve e ghiaccio, saltano gli appuntamenti con i presepi di San Buono, Lentella e Casalbordino

Non si terranno gli appuntamenti in programma per oggi con i caratteristici presepi viventi. Neve, ma soprattutto ghiaccio e temperature troppo basse per i figuranti in costume hanno portato gli organizzatori ad annullare le date di oggi in programma a San Buono, Lentella e Casalbordino.

La Pro Loco di San Buono sta valutando il rinvio ad altra data.