A Casalbordino la Befana "spicca il volo"

Per il secondo anno a Casalbordino la chiusura delle feste natalizie ci sarà con una Befana "volante". Domenica 6 gennaio, alle 17, appuntamento in piazza Umberto I per una grande festa dedicata a tutti i bambini. Alle 17 ci sarà l'arrivo della Befana dal campanile con una discesa di 40 metri, a cura del Gruppo Speleologico Gissi, e poi l'arrivo di Babbo Natale. A tutti i bimbi saranno distribuiti caramelle e dolciumi.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino in collaborazione con la protezione civile "Madonna dell'Assunta" e il patrocinio dell'amministrazione comunale.