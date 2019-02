Per i primi della classe il premio del Comune: la cerimonia per gli studenti meritevoli

"Sono circa ottanta gli studenti meritevoli che domani, alle ore 9:30, saranno premiati nella Sala Consiliare Vennitti in municipio a Vasto". Lo annuncia una nota del municipio.

"L’amministrazione comunale, premia gli studenti, delle scuole medie e degli istituti superiori di Vasto, che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018 con voto non inferiore a 10/mi e 10/mi con la lode.

Alle ore 11:30 in una seconda cerimonia verranno invece premiati gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Pantini-Pudente, Enrico Mattei, Raffaele Mattioli, Filippo Palizzi, licenziatisi con un voto non inferiore a 100 e 100 con la lode".

“Il futuro della città si delinea a partire dalla scuola. Anche quest’anno - hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore Bosco - intendiamo congratularci con i tantissimi studenti vastesi e non che si sono distinti nei loro percorsi di studi raggiungendo risultati eccellenti”.

Alla cerimonia, aperta alla cittadinanza, prenderanno parte il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano, e la Giunta municipale.

ELENCO DEI PREMIATI:

SCUOLA MEDIA ROSSETTI

ANTONACCI MARIA,COSTANTINI GIADA, D'ELISA PIETRO, D'ERCOLE LUCREZIA, DI MINNI SIMONE, DI NINNI MELISSA, DI PRINZIO EMANUELE, FIORAVANTE VERONICA, FIORE LAURA, FRANCHELLA GIADA, GARIBALDI ALICE, MARIANI LORENZA, MASTRAGOSTINO MATTIA, MINISSALE MARIASOLE, MISCIONE CLAUDIO, MOLINO FRANCESCA, POLILLI MASSIMILIANO, PORTAFOGLIO MANUELA, RACCIATTI FEDERICO, REALE GIULIA, SMARGIASSI FEDERICA, SPADACCINO CHIARA, URCIOLI SOFIA.

SCUOLA MEDIA PAOLUCCI

ORAZIETTI GIULIA,CAPUANO STEFANIA, LUPI RACHELE, POLLUTRI FRANCESCA,RANALLI ANTONIO, BRACA GIULIA CELESTE, CIMINI LAVINIA, MOTTA SUSANNA, SOTTILE SARA, BASILICO ANTONELLA, DEL BORRELLO FILIPPO, SALLESE LUIGI, PACHIOLI BENEDETTA.

SCUOLE SUPERIORI

PANTINI PUDENTE

BENEDETTO CHIARA, DI CARLO GIOVANNA, DI LISA FRANCESCA, DI STEFANO PINA SAMUELA, LA VERGHETTA GIULIA, LAVIOLA ANTONIO, PERSOGLIO FATMA, RANALLI SERENA, ROMANELLI FRANCESCA MARIA, SAVINO FRANCESCAPIA, SPARVIERI EVA, KARMANSCHI DIANA.

MATTIOLI

ABBONDANZA VALENTINA, CATALANO CHIARA, D’AURIZIO EDOARDO, DI MARCO ALBERTO, DI MARCO NICOLA MARIA, DI PAOLO FRANCESCO, DI VIRGILIO LUIGI, LA VERGHETTA MONICA PIA, RAGNATELLA SIMONE, SANTORO MARTINA, SFORZINI LORENZA, TALABA BIANCA GEORGIANA, TROILO MARIA GIULIA, ZAPPACOSTA LUIGI.

PALIZZI

MALATESTA DIEGO, MANCINI ALESSIA, SEVERO LORIS, COLELLA CLARISSA, BERARDINI GIORGIA, SERAFINI SARA, DUGO NICOLE, ROXIN DACIANA GIANINA

MATTEI

IRRIGATI ELIANA, IZZI FEDERICA, VALERIO MARIO, PALMIERI ANTHONY, LANDI EMILIANO, MARINO ELENA, LATTANZIO ANTONIO, MURAZZO SIMONE, PICCIRILLI LUDOVICA, CRISTINA SERENA.