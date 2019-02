Nell’Alto Vastese oltre un metro di neve. Sulle strade pericolo ghiaccio

20 - Il bollettino meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale prevede "criticità ordinaria" su tutto l'Abruzzo fino a mezzanotte.

Nelle ore notturne, sulle strade potrebbe formarsi del ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza.

16 - La partita di Prima categoria (Girone B) in programma per domani a Fresagrandinaria tra Fresa Calcio e Scerni non si disputerà. A comunicare il rinvio a data da destinarsi è la società biancorossa.

13 - Italo Pomponio, responsabile del Piano neve del Comune di Vasto: "La Protezione civile ha controllato le strade per tutta la notte. Alle 6 sono entrate in azione anche le squadre dell'Ufficio servizi del municipio. Abbiamo riscontrato poco ghiaccio su alcune strade. Data la temperatura di 3 gradi, si è sciolto tutto".

12.45 - "In mattinata, si era formato del ghiaccio su alcune strade, ma si è rapidamente sciolto". Lo riferisce il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro.

12.30 - Vigili del fuoco impegnati in tutta la provincia di Chieti per liberare le strade dagli alberi spezzati dalle folate di vento delle ultime 36 ore. Dalla centrale operativa di Chieti non vengono segnalate particolari emergenze.

10.40 - "Qui di neve ce n'è poca, ma è quel tanto che basta a creare problemi alla circolazione, visto che sulle strade si è creato il ghiaccio". Lo racconta il sindaco di Monteodorisio, Saverio Di Giacomo. "Stiamo spargendo il sale".

9.40 - A Casalanguida chiuso l'ufficio postale per tutta la giornata.

Ore 9 - "Viste le temperature vicine allo zero su alcune strade si è creato del ghiaccio. Vi preghiamo di prestare la massima attenzione, in particolar modo se non si montano gomme termiche". È l'avviso della Protezione civile di Vasto, che alle 4.20 riferiva sul suo profilo Facebook: "Tutte le strade della città sono pulite. Solo quelle nella parte nord sono leggermente imbiancate ma assolutamente percorribili".

Le nevicate notturne hanno solo lambito il litorale, dove sulle strade si circola regolarmente.

La società Autostrade per l'Italia, però, ha pubblicato alle 8.34 un avviso di rischio neve sull'A14, nel tratto compreso tra i caselli di Vasto Nord e Poggio Imperiale.

Nell'entroterra, invece, la coltre bianca, che già nel primo pomeriggio di ieri aveva raggiunto i 50 centimetri, è arrivata a superare abbondantemente il metro di spessore. Le foto provengono da Castiglione Messer Marino e Casalanguida. Sono state scattate stamani. Ieri mattina, invece, uno spazzaneve era finito di traverso sulla ex statale Istonia, che collega Castiglione con Agnone.