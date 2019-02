Al via i saldi invernali, domenica negozi aperti nel centro storico di Vasto

Il 5 gennaio inizieranno i saldi invernali. L'occasione per i commercianti di proseguire con le vendite dopo il periodo natalizio e, per chi compra, di trovare delle buone occazioni. Il Consorzio Vasto in Centro anche quest'anno lancia l'iniziativa "Fai un saldo in centro", con l'apertura straordinaria dei negozi nel giorno dell'Epifania, domenica 6 gennaio.

"Il Consorzio - commenta il presidente Marco Corvino - auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città nei giorni finali delle festività natalizie".