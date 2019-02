A Castiglione pane e medicinali arrivano con il gatto delle nevi dei vigili del fuoco

Con le nevicate in corso nell'alto Vastese e nell'alto Molise sono tanti gli interventi dei vigili del fuoco di Agnone, impegnati in particolare con il gatto delle nevi per portare soccorso alla popolazione. "Il manto di neve caduto ha reso difficile la circolazione sulle arterie secondarie e i Vigili del Fuoco effettuano il trasporto di persone che necessitano di assistenza sanitaria e che non riescono a raggiungere l'ospedale di Agnone", spiegano i vigili del fuoco molisani.

Inoltre i pompieri sono azione con il mezzo speciale per portare generi di prima necessità. Oggi c'è stato un trasporto di medicinali e pane a Castiglione Messer Marino "tramite un percorso alternativo ed impervio, causa la chiusura, da alcuni mesi, del viadotto Sente che collegava direttamente i due comuni".

La 'mulattiera', l'ex statale che oggi rappresenta l'unico collegamento tra Castiglione e Agnone, è infatti sommersa di neve - come si legge nell'articolo del collega Francesco Bottone [LEGGI]. Una situazione difficile che solo grazie agli interventi delle squadre d'emergenza è possibile affrontare in attesa di miglioramenti delle condizioni meteo.