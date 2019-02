Trave del tetto spezzata, chiude la chiesa di Sant’Antonio di Padova

La chiesa di Sant'Antonio di Padova, in via Adriatica a Vasto, resterà chiusa da oggi fino a data da destinarsi. Il provvedimento si è reso necessario dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco avvenuto questa mattina. Un cittadino, nei giorni scorsi, aveva notato un avvallamento nel tetto e ha quindi interpellato le autorità preposte. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno ispezionato dall'interno il tetto dell'antica chiesa vastese rilevando come una delle travi in legno della copertura fosse spezzata. Anche altre travi del tetto versano in condizioni preoccupanti. "Con la curia - spiega don Gianfranco Travaglini, reggente della parrocchia - ci eravamo già attivati per dei lavori di consolidamento del tetto, sapendo che la struttura aveva dei problemi. Purtroppo la chiusura della chiesa arriva in un mese, quello di gennaio, particolarmente ricco di appuntamenti per questa comunità parrocchiale e per tutta la città".

In programma, infatti, il Giubileo cittadino, la terza domenica del mese, il canto della pasquetta e le celebrazioni di Sant'Antonio abate e San Sebastiano. Le funzioni religiose, nel periodo di chiusura della chiesa, si svolgeranno nella chiesa della Madonna delle Grazie, dove Don Gianfranco, suor Dina e i collaboratori parrochiali hanno portato in mattinata arredi sacri e il necessario per le celebrazioni. Questo pomeriggio c'è stato un secondo sopralluogo dei vigili del fuoco con il funzionario del comando provinciale che ha ritenuto ci fossero i presupposti per la chiusura della chiesa che ora sarà oggetto di ordinanza comunale.

Sarà ora necessario fare ulteriori approfondimenti sui danni subiti dal tetto e avviare la fase di progettazione per arrivare in tempi brevi ai lavori e, quindi, alla riapertura della chiesa di Sant'Antonio di Padova.