Sicurezza: a Vasto l’incontro con prefetto e comandanti provinciali delle forze dell’ordine

Si terrà il prossimo 10 gennaio a Vasto il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che vedrà la partecipazione del nuovo prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, con i comandanti provinciali delle forze dell'ordine, del procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio e i sindaci di Vasto e San Salvo.

"Esprimo soddisfazione - ha commentato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - e ringrazio di cuore il Prefetto e tutti coloro che hanno raccolto l’invito e l’appello del sottoscritto, dei giorni scorsi, proprio per dare massima attenzione sul tema sicurezza. Lavoreremo in questi mesi su tre temi fondamentali: la salvaguardia del Tribunale di Vasto, invocando al Governo massima attenzione e chiedendo la salvaguardia della Procura a Vasto; il rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine; l’ultimo tema quello del finanziamento del progetto della videosorveglianza, che ha visto il Comune di Vasto ben qualificato in graduatoria al Ministero dell’Interno. Sono questi i tre temi su cui chiederò anche ai partecipanti al tavolo di lavorare con la massima attenzione".